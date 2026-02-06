Ричмонд
Житель Прикамья неделю держал 10-летнего пасынка на цепи возле кровати

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении жителя Краснокамска, который наказывал десятилетнего пасынка, приковывая цепью к кровати. Об этом сообщили в СУСК РФ по региону.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Краснокамска. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. “д” ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Дело направлено в суд», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2025 года в Краснокамске отчим несколько раз наказывал своего пасынка за проступки, сажая на цепь. Он фиксировал цепь замком к ноге ребёнка, а другой конец крепил к ножке двухъярусной кровати. Таким образом, мальчик оставался в заточении на протяжении недели. Подобный случай повторился и в конце лета. Сейчас проводится проверка в отношении матери ребёнка, которая знала о происходящем, на предмет неисполнения обязанностей по воспитанию.

Ранее в Кемеровской области правозащитники заявляли о систематических нарушениях прав постояльцев в психоневрологическом интернате Прокопьевска. По их данным, подопечных учреждения избивали и удерживали на цепи под предлогом дисциплины. В 2022 году общественники рассказывали о подростке, которого привязывали и подвергали насилию. Жалобы на условия содержания и поведение персонала продолжали поступать и в последующие годы. В интернате также фиксировали антисанитарию, холод и случаи массовой гибели постояльцев.

