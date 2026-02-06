Житель Прикамья неделю держал 10-летнего пасынка на цепи возле кровати

По данным следствия, в июле 2025 года в Краснокамске отчим несколько раз наказывал своего пасынка за проступки, сажая на цепь. Он фиксировал цепь замком к ноге ребёнка, а другой конец крепил к ножке двухъярусной кровати. Таким образом, мальчик оставался в заточении на протяжении недели. Подобный случай повторился и в конце лета. Сейчас проводится проверка в отношении матери ребёнка, которая знала о происходящем, на предмет неисполнения обязанностей по воспитанию.