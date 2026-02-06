ВСУ снова обстреляли Белгород, в некоторых районах города пропал свет

По словам очевидцев, незадолго до полуночи в городе прогремели 5−6 громких взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками. В одном из районов видели столб белого дыма, в других — зафиксированы отключения электричества.
Официальной информации о последствиях атаки и пострадавших пока нет. Режим ракетной опасности в регионе отменили несколько минут назад.
Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 17 украинских дронов над регионами России за пять часов. Наибольшее количество беспилотников — 13 — сбили над Брянской областью. Три БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, ещё один — над Курской областью.
