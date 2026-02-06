Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ снова обстреляли Белгород, в некоторых районах города пропал свет

Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, применялись американские ракеты HIMARS. В ряде районов города произошли отключения электроэнергии, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По словам очевидцев, незадолго до полуночи в городе прогремели 5−6 громких взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками. В одном из районов видели столб белого дыма, в других — зафиксированы отключения электричества.

Официальной информации о последствиях атаки и пострадавших пока нет. Режим ракетной опасности в регионе отменили несколько минут назад.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 17 украинских дронов над регионами России за пять часов. Наибольшее количество беспилотников — 13 — сбили над Брянской областью. Три БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, ещё один — над Курской областью.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше