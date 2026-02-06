Пансионат в Новой Москве, где произошло отравление, работал без лицензии

Напомним, в связи со случаями госпитализации постояльцев с подозрением на инфекцию частный пансионат был закрыт на карантин. Десять пожилых людей, проживавших в учреждении в селе Красная Пахра, были госпитализированы в течение двух дней. По предварительным данным, в пансионате проживало около 150 человек.