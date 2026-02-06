Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пансионат в Новой Москве, где произошло отравление, работал без лицензии

Частный пансионат для престарелых, расположенный в поселении Красная Пахра, где были зафиксированы случаи кишечной инфекции, осуществлял деятельность без необходимого разрешения. Как сообщает столичное управление Роспотребнадзора, у учреждения отсутствует лицензия на медицинскую деятельность.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что данный пансионат не направлял уведомления о начале работы и, следовательно, не находился под контролем надзорных органов. Поводом для проверки послужил первый зарегистрированный случай заболевания. В ходе эпидемиологического расследования медики выявили симптомы кишечной инфекции у одиннадцати проживающих.

Специалисты взяли пробы пищевой продукции, сырья, смывы с поверхностей, а также биоматериал у персонала и постояльцев для лабораторного анализа. В Роспотребнадзоре также отметили, что руководство учреждения отказалось от взаимодействия с проверяющими и покинуло территорию пансионата. Для оперативного реагирования на ситуацию управлением был создан штаб.

Напомним, в связи со случаями госпитализации постояльцев с подозрением на инфекцию частный пансионат был закрыт на карантин. Десять пожилых людей, проживавших в учреждении в селе Красная Пахра, были госпитализированы в течение двух дней. По предварительным данным, в пансионате проживало около 150 человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.