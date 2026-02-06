Ричмонд
Детский сад в Дагестане, в котором дети отравились газом, работал без лицензии

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что детский сад в селе Параул, где десять детей получили отравление угарным газом, функционировал без необходимых лицензий и разрешений надзорных органов. Об этом он сообщил на совещании по актуальным вопросам.

По словам Меликова, дети находились в приспособленном под детский сад одноэтажном доме, не имеющем соответствующей документации.

«Дети находились в одноэтажном доме, приспособленном под детский сад, без необходимых лицензий и разрешений надзорных органов. Как получилось, что об этом не знали в управлении образования, в администрации района?» — сказал он.

Глава региона поручил провести объективное расследование произошедшего с привлечением правоохранительных органов. В понедельник десять детей были госпитализированы из частного детского сада с симптомами отравления угарным газом.

Ранее в Дагестане установили, что причиной отравления детей в частном детском саду стало нелегальное подключение к газовой сети. Министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев сообщил, что у детского сада отсутствовал договор на поставку газа. Специалисты газовой службы после проверки установили факт самовольного подключения к газопроводу. Предварительной причиной происшествия названа газовая горелка, подключённая к системе с помощью обычного водяного шланга, что является грубым нарушением норм безопасности.

