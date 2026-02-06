В Мексике задержан мэр города Текила по делу о связях с наркокартелем

Ранее в Алтайском крае задержали двух депутатов от КПРФ за хищение 4,6 млн. Член комитета по спорту, культуре и молодёжной политике Андрей Чернобай организовал фиктивное трудоустройство члена партии в качестве своего помощника. В период с 2022 по 2025 год он предоставлял поддельные документы о её работе, что позволило незаконно получить из бюджета 2,4 миллиона рублей. По аналогичной схеме действовал зампред Заксобрания Юрий Кропотин, который с 2021 по 2025 год похитил более 2,2 миллиона рублей.