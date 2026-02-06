В Мексике задержан мэр города Текила по делу о связях с наркокартелем

Власти страны задержали главу муниципалитета Текила Диего Риверу Наварро, а также трёх сотрудников городской администрации. Речь идёт о руководителях служб общественной безопасности, кадастрового учёта и общественных работ. Задержания стали частью федеральной антикоррупционной операции.
«В штате Халиско задержан Диего “Н”, глава муниципалитета Текила. Также задержаны ещё трое госслужащих мэрии: директор общественной безопасности, директор кадастровой службы и директор общественных работ», — говорится в сообщении.
Министр уточнил, что силовые действия прошли в рамках операции «Рой» (Enjambre), которую власти проводят совместно с армией, военно-морскими силами, Генеральной прокуратурой и Национальным разведывательным центром. Ранее в ходе этой операции уже задержали руководителей трёх муниципалитетов в штате Мехико.
По данным силовых структур, операция реализуется в рамках Национальной стратегии по борьбе с вымогательством и коррупцией. Эту программу утвердила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
Мексиканские СМИ сообщают, что следствие рассматривает версию о причастности мэра к схемам вымогательства у производителей пива и текилы. Также проверяется возможная связь задержанного с наркокартелем «Новое поколение Халиско».
Ранее в Алтайском крае задержали двух депутатов от КПРФ за хищение 4,6 млн. Член комитета по спорту, культуре и молодёжной политике Андрей Чернобай организовал фиктивное трудоустройство члена партии в качестве своего помощника. В период с 2022 по 2025 год он предоставлял поддельные документы о её работе, что позволило незаконно получить из бюджета 2,4 миллиона рублей. По аналогичной схеме действовал зампред Заксобрания Юрий Кропотин, который с 2021 по 2025 год похитил более 2,2 миллиона рублей.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.