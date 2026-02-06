Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток серьезно пострадал при пожаре на АЗС в Петербурге

На автозаправочной станции в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание, в результате которого тяжелые травмы получил 13-летний подросток. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

На автозаправочной станции в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание, в результате которого тяжелые травмы получил 13-летний подросток. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Информация о пожаре на АЗС поступила от очевидца вечером 5 февраля. Пострадавший с ожогами в тяжелом состоянии был госпитализирован и находится в реанимации.

— Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 ч.2 УК РФ, — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные причастные к преступлению.

5 февраля спасатели ликвидировали возгорание в сауне фитнес-клуба в здании в Партийном переулке на юге Москвы. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, из здания эвакуировали 800 человек.