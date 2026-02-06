Подросток серьезно пострадал при пожаре на АЗС в Петербурге

На автозаправочной станции в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание, в результате которого тяжелые травмы получил 13-летний подросток. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
Информация о пожаре на АЗС поступила от очевидца вечером 5 февраля. Пострадавший с ожогами в тяжелом состоянии был госпитализирован и находится в реанимации.
— Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 ч.2 УК РФ, — говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные причастные к преступлению.
5 февраля спасатели ликвидировали возгорание в сауне фитнес-клуба в здании в Партийном переулке на юге Москвы. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, из здания эвакуировали 800 человек.