Подросток серьезно пострадал при пожаре на АЗС в Петербурге

На автозаправочной станции в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание, в результате которого тяжелые травмы получил 13-летний подросток. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.