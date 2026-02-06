Убийцы выстрелили в Сейфа аль-Ислама Каддафи 18 раз

Ранее племянник Саифа аль-Ислама Каддафи Ахмед опубликовал в социальных сетях аудиозапись, содержащую последнее обращение убитого. Это сообщение было сделано за день до его смерти. В нём сын бывшего ливийского лидера выразил решительное осуждение иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии, последовавшего за событиями «арабской весны» 2011 года. Политик также не скрывал своего разочарования тем, что Ливией правят чужаки и их марионетки, а не сами ливийцы.