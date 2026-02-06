Суд в Петербурге арестовал женщину за поджог пункта сбора помощи для СВО

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга девушка устроила поджог в здании, а также заявила, что у нее есть бомба. Об этом сообщил телеканал «78». Инцидент произошел в доме на Кантемировской улице. Очаг возгорания находится в помещении, где расположен волонтерский пункт сбора гуманитарной помощи для специальной военной операции.