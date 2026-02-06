Суд в Петербурге арестовал женщину за поджог пункта сбора помощи для СВО

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу местную жительницу, обвиняемую в совершении теракта путем поджога пункта сбора гуманитарной помощи. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Как следует из сообщения, Выборгский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Елизаветы Неуступовой, обвиняемой по ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт). По версии следствия, 4 февраля она приготовила не менее двух бутылок с горючей смесью и подожгла подвальное помещение жилого дома на Кантемировской улице, где расположен пункт сбора помощи «Спасем Донбасс».
— Следствие полагает, что… Неуступова, действуя в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений, имея умысел на совершение террористического акта путем совершения поджога, — говорится в сообщении.
После задержания женщина, как сообщается, признала вину и раскаялась.
До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга девушка устроила поджог в здании, а также заявила, что у нее есть бомба. Об этом сообщил телеканал «78». Инцидент произошел в доме на Кантемировской улице. Очаг возгорания находится в помещении, где расположен волонтерский пункт сбора гуманитарной помощи для специальной военной операции.
Позже стало известно, что в коробке у девушки, которая подожгла пункт сбора гуманитарной помощи для спецоперации в Санкт-Петербурге, оказался голубь.