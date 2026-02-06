Shot: ВСУ обстреляли Белгород, в некоторых районах города пропал свет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нанесли удар по Белгороду, предположительно, с применением американского ракетного комплекса HIMARS. В результате атаки в некоторых районах города произошли отключения электроэнергии. Об этом стало известно в пятницу, 6 февраля.
Как сообщили местные жители, незадолго до полуночи, в городе прогремело около шести мощных взрывов. Очевидцы наблюдали в небе яркие вспышки и столб белого дыма в одном из районов. Жители ряда улиц подтвердили проблемы с электроснабжением. Официальная информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала, передает Telegram-канал Shot.
5 февраля стало известно, что украинская армия с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ударила по Шебекинскому округу Белгородской области — пострадали шесть мирных жителей.