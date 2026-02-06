Вскрылись новые подробности смерти женщины от собак в Самосырово

Служба отлова выехала на место. По официальным отчетам, тогда удалось поймать лишь двух собак. Остальные, по сути, остались там же, где и были. Повторных выездов, как следует из показаний чиновника, либо не было, либо сведения о них отсутствуют. Почему заявку сочли выполненной и не настояли на продолжении отлова, представитель исполкома внятно объяснить не смог.