Вскрылись новые подробности смерти женщины от собак в Самосырово

История, потрясшая Казань осенью 2024 года, снова вернулась в зал суда. В Советском районном суде продолжается разбирательство по делу о гибели Жанны Хусаиновой, которую насмерть загрызла стая собак в поселке Самосырово. На этот раз суд заслушал показания чиновника исполкома Казани — человека, по долгу службы отвечающего за контроль отлова безнадзорных животных. Его слова лишь усилили главный вопрос процесса: почему после первых тревожных сигналов опасную стаю так и не убрали.
Трагический ноябрьский день
Как выяснилось в ходе заседания, нападение на Жанну Хусаинову не было внезапным и непредсказуемым. За полтора месяца до трагедии в комитет ЖКХ исполкома поступила жалоба от жительницы Самосырово. Женщина сообщила, что на нее напала стая из 18 собак, одна из которых укусила ее за ногу. Заявку передали подрядчику — ООО «Зооцентр», с которым город сотрудничает с 2020 года.
Служба отлова выехала на место. По официальным отчетам, тогда удалось поймать лишь двух собак. Остальные, по сути, остались там же, где и были. Повторных выездов, как следует из показаний чиновника, либо не было, либо сведения о них отсутствуют. Почему заявку сочли выполненной и не настояли на продолжении отлова, представитель исполкома внятно объяснить не смог.
«Я не контролирую каждую заявку»
В суде выступил начальник отдела санитарного содержания комитета ЖКХ Станислав Фадеев. Он рассказал, как в целом устроена система отлова в городе: обращения поступают через «Народный контроль», службу 112, сайт мэрии и другие каналы, затем передаются подрядчику, который обязан выехать на место в течение трех дней. Формально — все по регламенту.
Однако, когда речь зашла о конкретной ситуации в Самосырово, механизм дал сбой. На вопросы адвокатов, куда делись еще 16 собак, проводились ли повторные выезды и устраивало ли исполком такое «исполнение» заявки, чиновник ответить не смог. По его словам, он как руководитель отдела не сопоставляет количество заявленных и фактически отловленных животных — этим занимается другой сотрудник.
Для суда эти слова прозвучали как признание системной проблемы: при наличии информации об агрессивной стае персональной ответственности за результат, по сути, не было.
День, который закончился трагедией
9 ноября 2024 года Жанна Хусаинова шла на работу — она трудилась кассиром в магазине «Пятерочка». Женщина решила сократить путь через пустырь у промбазы в Самосырово. Там на нее набросилась стая. Жанна успела дважды позвонить в службу 112, кричала, просила о помощи, в трубке был слышен лай. Спасти ее не удалось.
Тело нашли позже. Без ноги, все в укусах. Следствие считает, что напавшие собаки обитали на территории базы ООО «Буревестник». После трагедии оттуда вывезли 17 животных, в том числе личную собаку директора предприятия Иосифа Лифшица. Именно он сегодня находится на скамье подсудимых — его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
В ходе процесса звучат и другие версии. Арендаторы базы говорят о «дикой стае», живущей в овраге у кладбища. При этом ранее в протоколах упоминались агрессивные собаки на самой территории, из-за которых работники ходили с палками. Эти противоречия суду еще предстоит оценить.
Но допрос чиновника исполкома высветил другую сторону трагедии — муниципальную. Жалоба была, факт нападения был, стая была известна по численности. Однако отлов ограничился двумя животными, а дальнейших действий не последовало. При этом в 2026 году комитет ЖКХ вновь заключил контракт с тем же «Зооцентром».
Процесс продолжается. Впереди — допросы других свидетелей и сотрудников, которые непосредственно контролировали исполнение заявок. Суду предстоит разобраться, где именно произошел разрыв цепочки ответственности — на уровне подрядчика, контроля или управленческих решений.