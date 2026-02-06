Ричмонд
Самолет-разведчик ВМС США пролетел у Крыма и Сочи

Американский самолет-разведчик пролетел над акваторией Чёрного моря вблизи Крыма и Краснодарского края.

Источник: Аргументы и факты

Разведывательный противолодочный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon выполнял полёт над акваторией Чёрного моря вблизи Крыма и района Сочи.

По имеющейся информации, американский самолёт вылетел с территории Италии, после чего совершил манёвр над Румынией. Затем он направился к Чёрному морю и проследовал вдоль побережья Крыма, продолжив движение в сторону Сочи.

Как отмечается, воздушное судно развернулось примерно в 200 километрах от Сочи и взяло курс обратно. Завершением маршрута стала военная авиабаза Сигонелла, расположенная в Италии.

Ранее самолет Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и патрульный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon совершили пролет над акваторией Черного моря.

