Головной вагон электрички загорелся в Санкт-Петербурге

На железной дороге в Калининском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание в головном вагоне электрички. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщил Telegram-канал «Дорожный инспектор».

По данным канала, инцидент произошел на путях у Лесного проспекта.

— Пока сотрудники РЖД пытаются самостоятельно потушить возгорание, — говорится в сообщении.

Грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области 4 февраля. В связи с инцидентом в регионе временно остановили движение поездов, а в РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Позднее в Сети появилось видео со взрывом, произошедшим на железнодорожных путях в Мичуринске. Также стало известно, что в ходе инцидента загорелось 16 цистерн, из которых 11 содержали бензин, а пять оставшихся — газ.