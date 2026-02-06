Головной вагон электрички загорелся в Санкт-Петербурге

Грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области 4 февраля. В связи с инцидентом в регионе временно остановили движение поездов, а в РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Позднее в Сети появилось видео со взрывом, произошедшим на железнодорожных путях в Мичуринске. Также стало известно, что в ходе инцидента загорелось 16 цистерн, из которых 11 содержали бензин, а пять оставшихся — газ.