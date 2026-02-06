Фигурант дела Долиной участвовал в афере с квартирой после выхода из колонии

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Дмитрий Леонтьев, обвиняемый в мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной, не мог участвовать в афере, находясь в заключении, а совершил преступление сразу после освобождения. Об этом стало известно в четверг, 5 февраля.
— В период совершения инкриминируемого ему преступления он не находился в местах лишения свободы, — объяснили в ведомстве.
Там уточнили, что осужденный по делу Долиной вышел на свободу из колонии в Марий Эл, где отбывал наказание по другому приговору, и практически сразу приступил к организации новой преступной схемы, передает ТАСС.
30 января в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Леонтьев, осужденный за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной, участвовал в афере, находясь в колонии.
Ранее суд вынес приговор четырем фигурантам дела о мошенничестве с квартирой певицы. Обвиняемых отправили за решетку на срок до семи лет. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры, которую у нее приобрела Полина Лурье. Однако сама артистка отказалась съезжать до 30 декабря.