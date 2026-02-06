Фигурант дела Долиной участвовал в афере с квартирой после выхода из колонии

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Дмитрий Леонтьев, обвиняемый в мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной, не мог участвовать в афере, находясь в заключении, а совершил преступление сразу после освобождения. Об этом стало известно в четверг, 5 февраля.