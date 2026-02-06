В Белгороде зафиксировали серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры. Видео © Telegram / Настоящий Гладков.
«Аварийные бригады находятся на своих местах. У нас большой объём повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов. Но аварийные бригады, ещё раз хочу сказать, все находятся на своих местах, все занимаются своим делом. Более подробно сказать не могу, потому что мы понимаем, что враг внимательно анализирует текущую ситуацию», — уточнил губернатор.
После выезда на место и экстренного совещания глава региона провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий. На нём были заслушаны доклады руководителей энергетических компаний, водоканала, городской администрации, а также МВД и МЧС. Разворачивание пунктов временного размещения и обогрева на данный момент не требуется.
Ранее Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, применялись американские ракеты HIMARS. В ряде районов города произошли отключения электроэнергии. По словам очевидцев, незадолго до полуночи в городе прогремели 5−6 громких взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками. В одном из районов видели столб белого дыма, в других — зафиксированы отключения электричества.
