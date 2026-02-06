В Белгороде зафиксировали серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры

«Аварийные бригады находятся на своих местах. У нас большой объём повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов. Но аварийные бригады, ещё раз хочу сказать, все находятся на своих местах, все занимаются своим делом. Более подробно сказать не могу, потому что мы понимаем, что враг внимательно анализирует текущую ситуацию», — уточнил губернатор.