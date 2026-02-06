Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вблизи Крыма и Сочи пролетел самолёт-разведчик ВМС США

Над Черным морем зафиксировали самолет ВМС США, он вылетел из Италии.

Источник: Комсомольская правда

Американский самолет Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над Черным морем вблизи Крымского полуострова и города Сочи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные полетных данных.

Его маршрут начался на авиабазе Сигонелла в Италии. Далее самолет совершил петлю над Румынией, после чего взял курс над Черным морем вдоль крымского побережья к Сочи.

Позднее, не долетев до города порядка 200 км, воздушное судно развернулось и тем же путем вернулось на базу в Италию.

Немногим ранее над акваторией Черного моря, недалеко от города Сочи, был зафиксирован разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Его путь начался на Сицилии.

Кроме этого, самолеты-разведчики ВМС США и ВВС Британии ранее были замечены в районе Крымского полуострова и Новороссийска.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше