Вблизи Крыма и Сочи пролетел самолёт-разведчик ВМС США

Американский самолет Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над Черным морем вблизи Крымского полуострова и города Сочи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные полетных данных.
Его маршрут начался на авиабазе Сигонелла в Италии. Далее самолет совершил петлю над Румынией, после чего взял курс над Черным морем вдоль крымского побережья к Сочи.
Позднее, не долетев до города порядка 200 км, воздушное судно развернулось и тем же путем вернулось на базу в Италию.
Кроме этого, самолеты-разведчики ВМС США и ВВС Британии ранее были замечены в районе Крымского полуострова и Новороссийска.