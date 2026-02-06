В девяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены звучат в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
