В СИЗО Владивостока умер заключённый, возможно, фигурант «ртутного дела»

Материалы по смерти обвиняемого в СИЗО-1 направили в краевой Следственный комитет.

Источник: Аргументы и факты

В следственном изоляторе № 1 Владивостока в одной из камер обнаружили обвиняемого, который находился без признаков жизни. По информации ГУФСИН России по Приморскому краю, сотрудники изолятора провели реанимационные мероприятия, однако они не привели к восстановлению жизненных функций. Внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины не зафиксировано.

По факту происшествия организована проверка, материалы переданы в следственное управление СК России по Приморскому краю для дальнейшего разбирательства.

По предварительным, пока не подтверждённым официально данным, речь может идти об одном из фигурантов уголовного дела о незаконном сбыте 50 килограммов ртути. Указанное уголовное дело связано с осенними задержаниями 2025 года: тогда под стражу взяли депутата Законодательного собрания Приморского края Артавазда Оганесяна и двух его знакомых, Шахбазяна и Оганяна, которым вменили сбыт ядовитых веществ организованной группой в крупном объёме. В декабре в деле появился четвёртый обвиняемый.

Окончательные выводы о причинах смерти мужчины, обнаруженного в СИЗО-1 Владивостока, сделают по итогам проверки и процессуальных решений следственных органов.