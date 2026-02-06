В СИЗО Владивостока умер заключённый, возможно, фигурант «ртутного дела»

По предварительным, пока не подтверждённым официально данным, речь может идти об одном из фигурантов уголовного дела о незаконном сбыте 50 килограммов ртути. Указанное уголовное дело связано с осенними задержаниями 2025 года: тогда под стражу взяли депутата Законодательного собрания Приморского края Артавазда Оганесяна и двух его знакомых, Шахбазяна и Оганяна, которым вменили сбыт ядовитых веществ организованной группой в крупном объёме. В декабре в деле появился четвёртый обвиняемый.