Свалка загорелось на улице Холмистой во Владивостоке

Владивостокская природоохранная прокуратура начала проверку из-за пожара на полигоне твердых коммунальных отходов. Возгорание произошло в районе улицы Холмистой, и на его тушение было брошено 16 единиц спецтехники и 18 человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
К утру 6 февраля пожарным удалось локализовать огонь, охвативший 1800 квадратных метров. Однако работа надзорных органов только начинается. Прокурор уже внес представление руководителю эксплуатирующего предприятие, а виновное должностное лицо вызвано для разбирательства.
Ему грозит административное дело за грубое нарушение экологических норм при эксплуатации свалки. Ситуация остается на особом контроле.