Автомобиль протаранил магазин в Лос-Анджелесе, три человека погибли

Не менее трёх человек погибли после того, как автомобиль врезался в здание продуктового магазина в Лос-Анджелесе. Ещё семь получили ранения. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Источник: Life.ru

Машина врезалась в здание магазина в Лос-Анджелесе. Видео © X / PressTV Extra.

Авария произошла в четверг около 12:11 по местному времени. Пострадавших доставили в больницу. Причины ДТП пока не установлены. По предварительной информации, авария не была умышленной. Водитель остался на месте происшествия.

Ранее в Мюнхене произошла авария с рейсовым автобусом. В районе Трудеринг транспортное средство выехало с дороги, пробило живую изгородь и врезалось в здание. В результате ДТП погибла 13-летняя девочка, ещё семь человек получили травмы. Обер-бургомистр Мюнхена предварительно сообщил, что авария могла произойти из-за внезапного ухудшения здоровья водителя. Ведётся расследование обстоятельств трагедии.

