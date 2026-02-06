Автомобиль протаранил магазин в Лос-Анджелесе, три человека погибли

Машина врезалась в здание магазина в Лос-Анджелесе. Видео © X / PressTV Extra.
Авария произошла в четверг около 12:11 по местному времени. Пострадавших доставили в больницу. Причины ДТП пока не установлены. По предварительной информации, авария не была умышленной. Водитель остался на месте происшествия.
Ранее в Мюнхене произошла авария с рейсовым автобусом. В районе Трудеринг транспортное средство выехало с дороги, пробило живую изгородь и врезалось в здание. В результате ДТП погибла 13-летняя девочка, ещё семь человек получили травмы. Обер-бургомистр Мюнхена предварительно сообщил, что авария могла произойти из-за внезапного ухудшения здоровья водителя. Ведётся расследование обстоятельств трагедии.
