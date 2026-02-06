Разбой ради онлайн-казино: в Красноярске осудили налётчика на офис микрозаймов

Как установили следственные органы, в марте прошлого года мужчина, скрыв лицо под медицинской маской, вошёл в офис на улице Тельмана и, угрожая сотруднице ножом, забрал из кассы около 70 тысяч рублей. После совершения преступления он покинул место происшествия, однако вскоре был задержан оперативниками уголовного розыска при содействии бойцов Росгвардии.