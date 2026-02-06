Разбой ради онлайн-казино: в Красноярске осудили налётчика на офис микрозаймов

Как установили следственные органы, в марте прошлого года мужчина, скрыв лицо под медицинской маской, вошёл в офис на улице Тельмана и, угрожая сотруднице ножом, забрал из кассы около 70 тысяч рублей. После совершения преступления он покинул место происшествия, однако вскоре был задержан оперативниками уголовного розыска при содействии бойцов Росгвардии.
На допросе обвиняемый пояснил, что похищенные деньги потратил в онлайн-казино, но никакого выигрыша не получил. В дальнейшем причинённый ущерб был полностью возмещён.
Собранные полицией материалы были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного решения. Рассмотрев уголовное дело, расследованное следователями СУ МУ МВД России «Красноярское» по части 2 статьи 162 УК РФ, Советский районный суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.