В Комсомольске‑на‑Амуре закрыли наркопритон

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырёх лет.