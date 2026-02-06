В Комсомольске‑на‑Амуре закрыли наркопритон

В Комсомольске‑на‑Амуре полицейские пресекли деятельность наркопритона, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу выявили, что 44‑летняя горожанка систематически предоставляла своё жильё для потребления синтетических наркотических средств. Женщину задержали по месту жительства в ходе оперативно‑розыскных мероприятий.
Как выяснилось, подозреваемая имеет криминальное прошлое: ранее она была судима за сбыт наркотиков. При обыске в квартире полицейские обнаружили и изъяли полимерный шприц и прозрачную колбу. Экспертиза подтвердила наличие следов героина в колбе.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырёх лет.
Кроме того, на подозреваемую составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6. 9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»).
В настоящее время фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.