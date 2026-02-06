Упали с крыши: число жертв сильных снегопадов в Японии увеличилось до 42

42 человека погибли в результате серии снегопадов, обрушившихся на японскую территорию, сообщает главное пожарное и спасательное управление Японии.
Речь идёт о периоде с 20 января. 15 погибших находились в префектуре Ниигата, ещё восемь — в префектуре Акита.
Некоторые погибшие упали с крыш в ходе уборки снег, гибель ряда людей связана с работами по расчистке дорог.
Кроме того, в настоящее время известно о 444 пострадавших, состояние 156 человек оценивается как тяжёлое.
Напомним, сильные снегопады, обрушились на север Японии и на побережье Японского моря 20 января.
Жителям Японии помогают военные. По прогнозам синоптиков, снегопады усилятся.
Ранее сообщалось, что в Японии были зафиксированы мощные снегопады, погибли 38 человек, ещё более 450 получили различные травмы.
Также стало известно, что в Нью-Йорке ожидается самое длительное похолодание за 65 лет. По информации СМИ, Нью-Йорк будет дрожать при температуре 32 градуса и ниже 15 дней.