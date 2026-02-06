Очередной пожар произошёл на мусорном полигоне Владивостока

Владивостокская природоохранная прокуратура проводит проверку после крупного пожара на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе улицы Холмистой во Владивостоке. Возгорание произошло в ночь на пятницу и было локализовано к утру, сообщила пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
«По состоянию на 08.00 06.02.2026 возгорание локализовано. По предварительной информации, площадь возгорания составила 1800 кв. метров, к тушению привлечено 18 человек, 16 единиц техники», — говорится в сообщении.
Природоохранный прокурор внес представление руководителю краевого предприятия «Приморский экологический оператор», отвечающего за полигон. Кроме того, должностное лицо, которое может быть виновно в происшествии, вызвано для решения вопроса о возбуждении административного дела.
Ему грозит ответственность по части 4 статьи 8.2 КоАП РФ за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при эксплуатации объекта размещения отходов. Данная статья предусматривает серьезные штрафы для должностных лиц.
Предыдущие пожары.
В октябре 2025 года на объекте уже происходил крупный пожар. Ранним утром 6 октября в 05:43 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на территории полигона твёрдых бытовых отходов во Владивостоке. Первоначальная площадь пожара составляла около 1000 кв. метров. По информации на утро 7 октября, она составляла 2500 кв. метров. При этом дым с полигона продолжил доноситься до других районов даже спустя пять дней. Из-за пожара на объекте был введён особый режим. До завершения действий по пожаротушению доступ на полигон был запрещён.
В декабре этого же года полигон вновь вспыхнул. Возгорание началось ориентировочно в 3 часа ночи. Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой была организована проверка. Площадь возгорания составила 1700 кв. метров. К тушению привлекли 11 человек и восемь пожарных машин.
Также в декабре была организована проверка управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю качества воздуха во Владивостоке после пожара на полигоне ТБО. Наблюдение за атмосферным воздухом осуществлялось на селитебной территории поселка Рыбачий и в рекреационной зоне бухты Лазурная. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.
Позже, 18 декабря, природоохранная прокуратура нашла нарушения после пожара на этом полигоне. В адрес КГУП «ПЭО» было внесено представление об устранении выявленных нарушений, а также возбуждено дело об административном правонарушении.