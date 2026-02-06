Очередной пожар произошёл на мусорном полигоне Владивостока

В октябре 2025 года на объекте уже происходил крупный пожар. Ранним утром 6 октября в 05:43 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на территории полигона твёрдых бытовых отходов во Владивостоке. Первоначальная площадь пожара составляла около 1000 кв. метров. По информации на утро 7 октября, она составляла 2500 кв. метров. При этом дым с полигона продолжил доноситься до других районов даже спустя пять дней. Из-за пожара на объекте был введён особый режим. До завершения действий по пожаротушению доступ на полигон был запрещён.