Под Новосибирском арестовали водителя за смертельное ДТП в Колывани

По версии следствия, 4 февраля мужчина, будучи пьяным и не имея водительских прав, выехал на встречную полосу и сбил пешехода, двигавшегося в попутном направлении. После наезда он не оказал помощь, не вызвал экстренные службы и скрылся с места происшествия. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
Колыванский районный суд постановил заключить подозреваемого под стражу до 4 апреля 2026 года. Ему предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть, совершённом в состоянии опьянения и с оставлением места ДТП.
