Под Новосибирском арестовали водителя за смертельное ДТП в Колывани

По версии следствия, 4 февраля мужчина, будучи пьяным и не имея водительских прав, выехал на встречную полосу и сбил пешехода, двигавшегося в попутном направлении. После наезда он не оказал помощь, не вызвал экстренные службы и скрылся с места происшествия. Женщина скончалась на месте от полученных травм.