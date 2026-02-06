Ричмонд
Под Новосибирском арестовали водителя за смертельное ДТП в Колывани

В Новосибирской области арестовали водителя, который сбил женщину в посёлке Колывань и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

По версии следствия, 4 февраля мужчина, будучи пьяным и не имея водительских прав, выехал на встречную полосу и сбил пешехода, двигавшегося в попутном направлении. После наезда он не оказал помощь, не вызвал экстренные службы и скрылся с места происшествия. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Колыванский районный суд постановил заключить подозреваемого под стражу до 4 апреля 2026 года. Ему предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть, совершённом в состоянии опьянения и с оставлением места ДТП.

Ранее Сиб.фм сообщал о массовом ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске, которое случилось вечером 5 февраля.