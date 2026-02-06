В селе Есаулово и городе Лесосибирск потушили крупные пожары

В Красноярском крае пожарные справились с 14 возгораниями за сутки. Обошлось без пострадавших.
Серьезный пожар случился в селе Есаулово. Там загорелся жилой дом. В результате были повреждены крыша, мансарда, перекрытия, стены и вещи на первом этаже. Охваченная огнем площадь составила 80 квадратных метров. С ним боролись 16 сотрудников МЧС и добровольцы с помощью пяти единиц техники. Огонь мог перекинуться на соседние здания, но этого не допустили. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание в электропроводке.
Еще один крупный инцидент произошел в Лесосибирске. Там полностью сгорел гараж с легковым автомобилем внутри, а также пострадала хозяйственная постройка. Площадь этого пожара достигла 32 квадратных метров. Для его тушения потребовались усилия 15 человек, в их распоряжении были пять спецмашин. Специалисты установили, что к возгоранию привела техническая неисправность автомобиля.