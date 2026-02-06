В селе Есаулово и городе Лесосибирск потушили крупные пожары

Еще один крупный инцидент произошел в Лесосибирске. Там полностью сгорел гараж с легковым автомобилем внутри, а также пострадала хозяйственная постройка. Площадь этого пожара достигла 32 квадратных метров. Для его тушения потребовались усилия 15 человек, в их распоряжении были пять спецмашин. Специалисты установили, что к возгоранию привела техническая неисправность автомобиля.