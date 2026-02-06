В Находке мужчина погиб на железной дороге

В Приморском крае следователи и транспортная прокуратура выясняют обстоятельства трагического инцидента на железной дороге. Вечером 4 февраля на станции «Находка» во время маневровых работ подвижным составом был смертельно травмирован 49-летний мужчина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
По предварительной информации, пострадавший переходил железнодорожные пути вне установленного пешеходного перехода, что и привело к фатальным последствиям. От полученных травм он скончался на месте до приезда медиков.
Находкинская транспортная прокуратура проводит собственную проверку соблюдения законодательства о безопасности на транспорте, параллельно контролируя ход доследственной проверки, которую ведет Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Следователи напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности, и призывают граждан переходить пути только в специально отведенных местах.