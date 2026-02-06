В Находке мужчина погиб на железной дороге

В Приморском крае следователи и транспортная прокуратура выясняют обстоятельства трагического инцидента на железной дороге. Вечером 4 февраля на станции «Находка» во время маневровых работ подвижным составом был смертельно травмирован 49-летний мужчина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".