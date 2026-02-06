В Новосибирске рецидивистку лишили свободы за мелкое хищение в магазине

Жительницу Новосибирска лишили свободы за мелкое хищение в магазине. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за это, тогда ей назначили штраф, но она его не оплачивала более года. Кроме того, женщину ранее судили за ряд краж, тогда она получила обязательные работы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.