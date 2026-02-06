В Новосибирске рецидивистку лишили свободы за мелкое хищение в магазине

Жительницу Новосибирска лишили свободы за мелкое хищение в магазине. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за это, тогда ей назначили штраф, но она его не оплачивала более года. Кроме того, женщину ранее судили за ряд краж, тогда она получила обязательные работы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
— Установлено, что 14 августа 2025 года женщина совершила хищение товаров из торгового зала магазина: алкогольная продукция, три пачки сыра и шесть колбасных изделий, — уточнили в пресс-службе.
Женщине назначили два месяца лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии-поселении.