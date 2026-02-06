Запашный рассказал о самочувствии после 2,5 дня в больнице ЛНР

Генеральный директор Большого Московского цирка и народный артист России Эдгард Запашный провёл два с половиной дня в Луганской республиканской клинической больнице, где дважды подвергался общему наркозу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Артист отметил, что его пребывание в больнице стало необычным началом поездки в Донбасс, однако в настоящий момент его состояние удовлетворительное.
После завершения медицинских процедур Запашный продолжает своё пребывание в регионе, отметив, что здоровье восстановлено и осложнений не возникло.
Ранее Запашный предложил создать механизм лишения госзваний артистов, которые покинули РФ и оскорбляют страну.