Новосибирская прокуратура проверит обстоятельства массовой аварии на мосту

Авария произошла вечером 5 февраля на Коммунальном мосту и привела к травмам двух человек.

Источник: Om1 Новосибирск

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после серьёзного массового ДТП, которое произошло вечером 5 февраля на Коммунальном мосту. Надзорное ведомство намерено дать оценку обстоятельствам аварии и действиям всех участников движения.

По предварительным данным, около 18:20 водитель Nissan Qashqai при перестроении в левый ряд столкнулся с попутным BMW X6. После удара легковушку вынесло на встречную полосу, где она поочерёдно врезалась ещё в пять транспортных средств — Lexus LX 470, Toyota Sprinter, пассажирский автобус НЕФАЗ, Land Rover и Lexus GX 460. В результате в ДТП оказались вовлечены сразу семь машин.

«В результате ДТП пострадали две женщины-пассажиры автомобилей, доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.