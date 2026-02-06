Новосибирская прокуратура проверит обстоятельства массовой аварии на мосту

По предварительным данным, около 18:20 водитель Nissan Qashqai при перестроении в левый ряд столкнулся с попутным BMW X6. После удара легковушку вынесло на встречную полосу, где она поочерёдно врезалась ещё в пять транспортных средств — Lexus LX 470, Toyota Sprinter, пассажирский автобус НЕФАЗ, Land Rover и Lexus GX 460. В результате в ДТП оказались вовлечены сразу семь машин.