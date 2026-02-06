В Приморье домашняя собака напала на полуторагодовалого малыша

В тяжелом состоянии малыша доставили в Спасскую городскую больницу. Медики экстренно провели первичную хирургическую обработку и зашили раны под общей анестезией. У ребенка диагностированы повреждение век, разрывы слезных каналов и перелом верхней челюсти. При этом глазные яблоки не пострадали, сообщает Telegram-канал регионального минздрава.
После этого было решено эвакуировать пострадавшего в Краевую клиническую больницу № 2. Малыша во Владивосток доставили бортом санитарной авиации в сопровождении матери.
В медучреждении состояние пострадавшего стабилизировали специалисты анестезиологии и реанимации совместно с врачами челюстно-лицевой хирургии и детской офтальмологии. Благодаря усилиям медиков полученные травмы не повлекут последствий для качества жизни пациента.
Прокуратурой по указанному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Установлено, что на ребенка напал американский стаффордширский терьер — собака с крепким мускулистым телом и мощными челюстями.
Надзорным ведомством инициирована проверка органов системы профилактики, а также соблюдения правил содержания домашних животных. Не останутся без внимания вопросы взыскания с владельца собаки расходов, понесенных на лечение малолетнего и его транспортировку в учреждение здравоохранения города Владивостока.