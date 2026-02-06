В Харькове и в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

В ночь на вторник взрывы произошли в Киеве, Днепропетровске и Харькове. В ночь на понедельник в Харькове также прогремели взрывы. В ночь на среду они были зафиксированы в Харькове, Сумах, а также в Одесской области и в подконтрольной украинской стороне части Запорожской области. В ночь на четверг взрывы произошли в Сумах и пригороде Харькова.