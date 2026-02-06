Ричмонд
В Харькове и в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Взрывы зафиксированы на Украине, по данным украинских средств массовой информации, они прогремели в Харькове, включены сирены.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Харькове, информирует телеканал «Общественное».

«В Харькове прозвучали взрывы», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области включены сирены.

Кроме того, взрывы прогремели в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Запорожье.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

В ночь на вторник взрывы произошли в Киеве, Днепропетровске и Харькове. В ночь на понедельник в Харькове также прогремели взрывы. В ночь на среду они были зафиксированы в Харькове, Сумах, а также в Одесской области и в подконтрольной украинской стороне части Запорожской области. В ночь на четверг взрывы произошли в Сумах и пригороде Харькова.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате взрывов получил повреждения один из объектов критической инфраструктуры.

