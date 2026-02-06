Ричмонд
В Новосибирской области водитель предстанет перед судом за хищение топлива

Общий объём похищенного составил 670 литров на сумму более 49 тыс. рублей.

Источник: Reuters

В Татарской межрайонной прокуратуре утверждено обвинение против 50-летнего жителя региона. Мужчину подозревают по ч. 1 ст. 160 УК РФ за присвоение чужого имущества. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

По данным следствия, обвиняемый, имея в распоряжении топливную карту организации и выполняя обязанности водителя, с января по май 2025 года на автозаправках похищал дизельное топливо с карты компании.

Дело направлено в мировой суд Татарского района Новосибирской области для рассмотрения по существу.