В Новосибирской области водитель предстанет перед судом за хищение топлива

В Татарской межрайонной прокуратуре утверждено обвинение против 50-летнего жителя региона. Мужчину подозревают по ч. 1 ст. 160 УК РФ за присвоение чужого имущества. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
По данным следствия, обвиняемый, имея в распоряжении топливную карту организации и выполняя обязанности водителя, с января по май 2025 года на автозаправках похищал дизельное топливо с карты компании.
Общий объём похищенного составил 670 литров на сумму более 49 тыс. рублей.
Дело направлено в мировой суд Татарского района Новосибирской области для рассмотрения по существу.