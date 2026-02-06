Хабаровчанка получила срок за поддельное водительское удостоверение

Краснофлотский районный суд Хабаровска рассмотрел уголовное дело о подделке документов, сообщает сообщество судов Хабаровского края.
Местная жительница пыталась получить водительское удостоверение, представив в ГИБДД поддельные бумаги, сообщает.
По материалам дела, женщина обратилась в Госавтоинспекцию для замены водительского удостоверения. Она предоставила медицинское заключение о прохождении медкомиссии и водительское удостоверение, которым якобы пользовалась ранее.
В ходе проверки выяснилось: никаких водительских удостоверений женщине прежде не выдавали. Экспертиза подтвердила: и медзаключение, и удостоверение — поддельные.
На суде подсудимая заявила, что получила водительское удостоверение в 2014 году у инструктора автошколы за 5 000 рублей. Относительно медсправки она утверждала, что проходила комиссию в медучреждении. Однако представитель клиники подтвердил: женщина медкомиссию не проходила, а справка учреждением не выдавалась.
Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка документов). Ей назначили девять месяцев ограничения свободы с запретом выезжать за пределы муниципального образования без разрешения надзорных органов.
Приговор пока не вступил в законную силу.