Хабаровчанка получила срок за поддельное водительское удостоверение

На суде подсудимая заявила, что получила водительское удостоверение в 2014 году у инструктора автошколы за 5 000 рублей. Относительно медсправки она утверждала, что проходила комиссию в медучреждении. Однако представитель клиники подтвердил: женщина медкомиссию не проходила, а справка учреждением не выдавалась.