В Якутии пятерых полицейских обвинили в пытках, повлекших смерть человека

«Обвиняемые и защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на отсутствие оснований для более строгой меры, положительные характеристики и отсутствие попыток скрыться или повлиять на следствие после смерти потерпевшего. Суд, учитывая указанные обстоятельства в совокупности с тяжестью предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемых и другие обстоятельства избрал для всех пятерых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 19 суток, то есть по 21 марта 2026 года включительно», — говорится в сообщении.