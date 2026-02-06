В Якутии пятерых полицейских обвинили в пытках, повлекших смерть человека

ЯКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Пять сотрудников полиции, обвиняемые в превышении полномочий, повлекшем смерть человека, заключены под стражу в Якутске. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия).
Пятеро оперуполномоченных отделения уголовного розыска отдела полиции № 3 МУ МВД России «Якутское» обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью), ч. 4 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением пытки).
«Обвиняемые и защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на отсутствие оснований для более строгой меры, положительные характеристики и отсутствие попыток скрыться или повлиять на следствие после смерти потерпевшего. Суд, учитывая указанные обстоятельства в совокупности с тяжестью предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемых и другие обстоятельства избрал для всех пятерых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 19 суток, то есть по 21 марта 2026 года включительно», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 10 октября 2025 года в Якутске сотрудники уголовного розыска провели обыск в доме, расположенном в микрорайоне Марха. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения о возможной причастности потерпевшего к незаконному обороту наркотиков. Уточняется, что в отделе полиции должностные лица в служебном кабинете применили к потерпевшему пытки, превысив полномочия и нарушив ФЗ «О полиции». «Целью было получение сведений о его причастности к сбыту наркотиков. 19 октября 2025 года потерпевший скончался в республиканской больнице № 2 от полученных телесных повреждений», — говорится в сообщении.
Ходатайства обвиняемых и защитников об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста оставлены без удовлетворения. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в установленном законом порядке.