Вулкан Шивелуч произвёл пепловый выброс на высоту 10 км

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке привело к выбросу пепла на высоту 10 километров над уровнем моря. Об этом сообщила камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 10 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 33 км на северо-запад от вулкана», — говорится в сообщении.

Авиационный код вулкана сменился на красный, что означает опасность для местных и международных перевозок.

Ранее на Камчатке третий раз за сутки произошло извержение вулкана Шивелуч: пепел поднялся на 9 км над уровнем моря и распространился на сотни километров. Активность вулкана продолжала представлять серьёзную угрозу для авиаперевозок в регионе, удерживая код опасности для авиации на красном уровне. Специалисты продолжали наблюдение за вулканом, отслеживая направление шлейфа пепла для предупреждения воздушного движения и местного населения.

