Вулкан Шивелуч произвёл пепловый выброс на высоту 10 км

Ранее на Камчатке третий раз за сутки произошло извержение вулкана Шивелуч: пепел поднялся на 9 км над уровнем моря и распространился на сотни километров. Активность вулкана продолжала представлять серьёзную угрозу для авиаперевозок в регионе, удерживая код опасности для авиации на красном уровне. Специалисты продолжали наблюдение за вулканом, отслеживая направление шлейфа пепла для предупреждения воздушного движения и местного населения.