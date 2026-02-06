Вулкан Шивелуч произвёл пепловый выброс на высоту 10 км

«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 10 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 33 км на северо-запад от вулкана», — говорится в сообщении.
Авиационный код вулкана сменился на красный, что означает опасность для местных и международных перевозок.
Ранее на Камчатке третий раз за сутки произошло извержение вулкана Шивелуч: пепел поднялся на 9 км над уровнем моря и распространился на сотни километров. Активность вулкана продолжала представлять серьёзную угрозу для авиаперевозок в регионе, удерживая код опасности для авиации на красном уровне. Специалисты продолжали наблюдение за вулканом, отслеживая направление шлейфа пепла для предупреждения воздушного движения и местного населения.
