На Байкале в Листвянке пожарные потушили горящий «Хивус»

— На место происшествия на улицу Лазо выехали две пожарные машины с шестью спасателями. К их прибытию «Хивус» уже был полностью охвачен пламенем. Понадобилось десять минут, чтобы потушить открытый огонь на площади 15 квадратных метров, — говорится в сообщении ведомства.