На Байкале в Листвянке пожарные потушили горящий «Хивус»

В поселке Листвянка на Байкале утром 6 февраля 2026 года сгорело судно на воздушной подушке. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, сообщение о пожаре поступило около 8 часов.
По словам владельца, он утром запустил двигатель и отошел на несколько минут. ГУ МЧС по Иркутской области.
— На место происшествия на улицу Лазо выехали две пожарные машины с шестью спасателями. К их прибытию «Хивус» уже был полностью охвачен пламенем. Понадобилось десять минут, чтобы потушить открытый огонь на площади 15 квадратных метров, — говорится в сообщении ведомства.
Пожар разгорелся около восьми утра. ГУ МЧС по Иркутской области.
По словам владельца, он утром запустил двигатель и отошел на несколько минут. Услышав хлопок и увидев пламя, мужчина сразу вызвал пожарных. Предварительная причина случившегося — разгерметизация топливной системы. Благо, никто не пострадал.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 5 февраля прошел первый в этом году обмен военнопленными. С подконтрольной киевскому режиму территории домой вернутся 157 российских бойцов и трое гражданских. Двое из них — жители Усольского и Осинского районов.