Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Байкале в Листвянке пожарные потушили горящий «Хивус»

Предварительная причина случившегося — разгерметизация топливной системы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Листвянка на Байкале утром 6 февраля 2026 года сгорело судно на воздушной подушке. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, сообщение о пожаре поступило около 8 часов.

По словам владельца, он утром запустил двигатель и отошел на несколько минут. ГУ МЧС по Иркутской области.

— На место происшествия на улицу Лазо выехали две пожарные машины с шестью спасателями. К их прибытию «Хивус» уже был полностью охвачен пламенем. Понадобилось десять минут, чтобы потушить открытый огонь на площади 15 квадратных метров, — говорится в сообщении ведомства.

Пожар разгорелся около восьми утра. ГУ МЧС по Иркутской области.

По словам владельца, он утром запустил двигатель и отошел на несколько минут. Услышав хлопок и увидев пламя, мужчина сразу вызвал пожарных. Предварительная причина случившегося — разгерметизация топливной системы. Благо, никто не пострадал.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 5 февраля прошел первый в этом году обмен военнопленными. С подконтрольной киевскому режиму территории домой вернутся 157 российских бойцов и трое гражданских. Двое из них — жители Усольского и Осинского районов.