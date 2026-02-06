Главе СК доложат о деле с собакой, едва не напавшей на ребенка в Нижнем Тагиле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом с бродячей собакой, которая едва не напала на ребенка в Нижнем Тагиле. Информация об инциденте появилась в СМИ.
— По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность», — рассказали в пресс-службе свердловского СУ СКР.
Отмечается, что инцидента удалось избежать благодаря своевременной помощи неравнодушных прохожих. Доклад о ходе расследования уголовного дела представит Александру Бастрыкину руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко.
Это уже не первый подобный случай в Нижнем Тагиле. В январе 2026 года стая бродячих собак бросалась на местных жителей, в том числе на детей. По данному факту так же было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ.