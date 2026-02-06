Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главе СК доложат о деле с собакой, едва не напавшей на ребенка в Нижнем Тагиле

Бастрыкин заинтересовался делом с собакой, которая едва не напала на ребенка в Нижнем Тагиле.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом с бродячей собакой, которая едва не напала на ребенка в Нижнем Тагиле. Информация об инциденте появилась в СМИ.

— По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность», — рассказали в пресс-службе свердловского СУ СКР.

Отмечается, что инцидента удалось избежать благодаря своевременной помощи неравнодушных прохожих. Доклад о ходе расследования уголовного дела представит Александру Бастрыкину руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко.

Это уже не первый подобный случай в Нижнем Тагиле. В январе 2026 года стая бродячих собак бросалась на местных жителей, в том числе на детей. По данному факту так же было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ.