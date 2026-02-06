Санитарка задушила 9-летнюю воспитанницу детдома в российском городе

В Следственном комитете уточнили, что преступление было совершено из личной неприязни. По данным следствия, женщина сначала ударила девочку по голове, а затем задушила. После произошедшего она сама сообщила в полицию о смерти ребенка, отрицая свою причастность. В течение суток подозреваемую задержали, на период расследования ей была избрана мера пресечения.