Санитарка задушила 9-летнюю воспитанницу детдома в российском городе

Жительницу Шадринска признали виновной в убийстве 9-летней воспитанницы детского дома-интерната. О вынесенном приговоре сообщает пресс-служба Курганского областного суда.
Суд установил, что преступление было совершено в августе 2025 года. Во время укладывания ребенка спать санитарка сдавила девочке шею рукой и перекрыла доступ воздуха. Малолетняя воспитанница, находившаяся в беспомощном состоянии, перестала дышать и скончалась на месте.
В Следственном комитете уточнили, что преступление было совершено из личной неприязни. По данным следствия, женщина сначала ударила девочку по голове, а затем задушила. После произошедшего она сама сообщила в полицию о смерти ребенка, отрицая свою причастность. В течение суток подозреваемую задержали, на период расследования ей была избрана мера пресечения.
Действия санитарки суд квалифицировал как умышленное причинение смерти малолетнему, находящемуся в беспомощном состоянии. Женщине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и дополнительным ограничением свободы сроком на один год.
Также суд удовлетворил гражданский иск матери погибшей. В ее пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.
