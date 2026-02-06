Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи провели обыски в администрации Бодайбо после большой коммунальной аварии, из-за которой больше 140 домов остались без отопления

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, которое возбудили по факту крупной коммунальной аварии в Бодайбо. Там без тепла остались более 140 домов, в которых проживают свыше 1 тысячи человек. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный Следком.

Источник: ТК Город

30 января в Бодайбо были остановлены 4 котельные из-за промерзания водовода. В результате тепло перестало поступать как в частные, так и в многоквартирные дома. По факту коммунального инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требования безопасности, и о ненадлежащем исполнении чиновниками Бодайбо своих должностных обязанностей.

В городском поселении теплоснабжение оказывает муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал».

В настоящее время следователями проведены осмотры мест происшествий, произведены обыски в зданиях унитарного предприятия и администрации городского поселения, в ходе которых изъяты документы по обслуживанию и ремонту водовода холодного водоснабжения, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.

В настоящее время работа, направленная на скорейшее восстановление теплоснабжения, продолжается. Как сообщалось ранее, для помощи местным специалистам в Бодайбо в числе прочих направились сотрудники муниципальных предприятий и управляющих компаний из Братска и Братского района.