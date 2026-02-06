Следователи провели обыски в администрации Бодайбо после большой коммунальной аварии, из-за которой больше 140 домов остались без отопления

30 января в Бодайбо были остановлены 4 котельные из-за промерзания водовода. В результате тепло перестало поступать как в частные, так и в многоквартирные дома. По факту коммунального инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требования безопасности, и о ненадлежащем исполнении чиновниками Бодайбо своих должностных обязанностей.