В КНР сотрудница полиции оказалась серьезно ранена при поимке преступника

Сотрудница полиции из китайской провинции Хэнань Ван Мяоли во время отпуска вмешалась в нападение с ножом и без оружия встала на пути злоумышленника, едва не получив тяжёлое ранение, способное задеть артерию. Об этом пишет издание Sohu, метериал перевел aif.ru.
Её поступок получил широкий общественный отклик в сети, а 4 февраля женщину отметили высшей ведомственной наградой в системе судебно-административных органов Китая за проявленное мужество и защиту граждан.
Инцидент произошёл 3 января, когда полицейская находилась вне службы и шла по делам вместе с ребёнком. На улице она стала свидетелем конфликта между двумя мужчинами, который быстро перерос в нападение: один из участников ссоры достал нож и попытался ранить оппонента. Ван Мяоли отвела ребёнка в безопасное место и вмешалась, стремясь остановить нападавшего.
Злоумышленник продолжил агрессивные действия и размахивал ножом в её сторону, однако в итоге оружие удалось выбить. После этого подозреваемый попытался скрыться на трёхколёсном транспорте, но полицейская удерживала его до прибытия правоохранителей и одновременно попросила сына вызвать помощь.
Прибывшие сотрудники задержали мужчину, а получившую ранения женщину срочно доставили в больницу, где её состояние вызвало серьёзные опасения у медиков. Ей потребовалась операция, в ходе которой ей наложили более 30 швов на лицо. Сама женщина заявила, что будет гордиться шрамом на своем лице, поскольку он является символом ее смелости и целеустремленности.
