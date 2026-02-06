Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КНР сотрудница полиции оказалась серьезно ранена при поимке преступника

Преступник серьезно ранил лицо сотрудницы полиции во время задержания, ей потребовалось наложение более 30 швов.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудница полиции из китайской провинции Хэнань Ван Мяоли во время отпуска вмешалась в нападение с ножом и без оружия встала на пути злоумышленника, едва не получив тяжёлое ранение, способное задеть артерию. Об этом пишет издание Sohu, метериал перевел aif.ru.

Её поступок получил широкий общественный отклик в сети, а 4 февраля женщину отметили высшей ведомственной наградой в системе судебно-административных органов Китая за проявленное мужество и защиту граждан.

Инцидент произошёл 3 января, когда полицейская находилась вне службы и шла по делам вместе с ребёнком. На улице она стала свидетелем конфликта между двумя мужчинами, который быстро перерос в нападение: один из участников ссоры достал нож и попытался ранить оппонента. Ван Мяоли отвела ребёнка в безопасное место и вмешалась, стремясь остановить нападавшего.

Злоумышленник продолжил агрессивные действия и размахивал ножом в её сторону, однако в итоге оружие удалось выбить. После этого подозреваемый попытался скрыться на трёхколёсном транспорте, но полицейская удерживала его до прибытия правоохранителей и одновременно попросила сына вызвать помощь.

Прибывшие сотрудники задержали мужчину, а получившую ранения женщину срочно доставили в больницу, где её состояние вызвало серьёзные опасения у медиков. Ей потребовалась операция, в ходе которой ей наложили более 30 швов на лицо. Сама женщина заявила, что будет гордиться шрамом на своем лице, поскольку он является символом ее смелости и целеустремленности.

Ранее в Бугуруслане Оренбургской области произошел случай, который мог обернуться страшной трагедией. 5 февраля в детский сад № 1 ворвался вооруженный ножом мужчина. Хладнокровие и самоотверженность одной из воспитательниц предотвратили беду и спасли жизни детей.