В Кировограде на фоне включённых сирен прогремели взрывы

Взрывы произошли в Кировограде на Украине (украинское название — Кропивницкий), сообщает телеканал «Общественное».
«В Кропивницком прозвучали несколько взрывов», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской, а также Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Волынской и Ровненской областях включены сирены.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
В ночь на среду взрывы были зафиксированы в Харькове, Сумах, а также в Одесской области и в подконтрольной украинской стороне части Запорожской области. В ночь на четверг взрывы произошли в Сумах и пригороде Харькова.
Ранее сообщалось, что в Харькове и в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Запорожье прогремели взрывы.