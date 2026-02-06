Мошенники начали использовать романтику в преддверии 14 февраля

В преддверии 14 февраля мошенники делают упор на романтику в своих обманных схемах. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», злоумышленники надеются использовать праздничное настроение жертвы в своих преступных целях. В связи с этим в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о самых популярных схемах обмана.
Так, зачастую мошенники ищут жертв на сайтах знакомств, создавая при этом фальшивые профили. Затем они убеждают людей переводить деньги, присылать им личные данные или коды из СМС, переходить по ненадежным ссылкам, например, чтобы якобы купить билеты в «премиальный кинотеатр» или другое подобное место.
Обманывают россиян и путем создания фальшивых сайтов доставки цветов и подарков, где жертва вводит данные карты, и информация попадает к злоумышленникам.
— Насторожить должны очень низкие цены и «супервыгодные» акции, только положительные отзывы, единственный способ оплаты — перевод на карту физлицу, лишние буквы или цифры в адресе сайта — мошенники создают реплики маркетплейсов или интернет-магазинов, а также обратите внимание на адресную строку браузера — рядом со значком замка есть подпись «Подключение не защищено», — проинформировали в МВД России.
Заманивают человека на поддельный сайт выгодными ценами, крупными скидками — соответствующие ссылки отправляют в СМС и в электронных письмах.
— Если зашли на такой портал, не вводите данные, ничего не скачивайте и закройте вкладку.
Неожиданная доставка цветов также может не сулить ничем хорошим. По этой схеме обмана к жертве злоумышленника приезжает курьер с подарком или букетом, для получения которого просит назвать код из СМС, якобы чтобы подтвердить личность или заполнить отчет. Однако следует помнить, что одноразовые пароли из сообщений просят только мошенники.