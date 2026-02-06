Мошенники начали использовать романтику в преддверии 14 февраля

Неожиданная доставка цветов также может не сулить ничем хорошим. По этой схеме обмана к жертве злоумышленника приезжает курьер с подарком или букетом, для получения которого просит назвать код из СМС, якобы чтобы подтвердить личность или заполнить отчет. Однако следует помнить, что одноразовые пароли из сообщений просят только мошенники.