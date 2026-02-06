В Челябинской области полицейские устроили погоню за браконьерами на «Ниве»

При осмотре подозрительного транспортного средства в багажнике сотрудники обнаружили тушу косули. У задержанных мужчин 61 года и 48 лет не оказалось документов, разрешающих охоту. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для фиксации всех обстоятельств и изъятия оружия.