В Челябинской области полицейские устроили погоню за браконьерами на «Ниве»

5 февраля 2026 года инспекторы ДПС в районе Большого Таскино обратили внимание на автомобиль «Нива». Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться, направившись в сторону лесополосы. После непродолжительной погони машину заблокировали. Пассажир, вооруженный охотничьим ружьем, попытался скрыться в лесу, но его задержали.
При осмотре подозрительного транспортного средства в багажнике сотрудники обнаружили тушу косули. У задержанных мужчин 61 года и 48 лет не оказалось документов, разрешающих охоту. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для фиксации всех обстоятельств и изъятия оружия.
Сейчас в отношении задержанных проводится проверка, в ходе которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ о незаконной охоте.