В Челябинской области полицейские устроили погоню за браконьерами на «Ниве»

Один из охотников с ружьём пытался скрыться в лесу.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Сотрудники ГИБДД, патрулировавшие дороги в Сосновском и Кунашакском районах, пресекли попытку незаконной охоты. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

5 февраля 2026 года инспекторы ДПС в районе Большого Таскино обратили внимание на автомобиль «Нива». Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться, направившись в сторону лесополосы. После непродолжительной погони машину заблокировали. Пассажир, вооруженный охотничьим ружьем, попытался скрыться в лесу, но его задержали.

При осмотре подозрительного транспортного средства в багажнике сотрудники обнаружили тушу косули. У задержанных мужчин 61 года и 48 лет не оказалось документов, разрешающих охоту. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для фиксации всех обстоятельств и изъятия оружия.

Сейчас в отношении задержанных проводится проверка, в ходе которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ о незаконной охоте.