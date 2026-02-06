Тигр растерзал ехавшего на мотоцикле по дороге домой полицейского

В индийском штате Аруначал-Прадеш тигр напал на сотрудника полиции и убил его. О произошедшем сообщает издание The Hindu.
По данным газеты, жертвой хищника стал полицейский Чиксенг Манпанг. Нападение произошло в момент, когда он возвращался домой после службы на мотоцикле. Тигр атаковал внезапно, сбил мужчину с транспортного средства и, на глазах очевидцев, утащил его в лес.
Позже тело полицейского обнаружили представители властей. Полученные травмы оказались смертельными, спасти Манпанга было невозможно.
В лесном департаменте сообщили, что в районе происшествия уже длительное время фиксируется присутствие двух тигров. В связи с нападением сотрудникам ведомства поручено разыскать и отловить опасных хищников.
Читайте также: Санитарка задушила 9-летнюю воспитанницу детдома в российском городе.