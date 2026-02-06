Тигр растерзал ехавшего на мотоцикле по дороге домой полицейского

По данным газеты, жертвой хищника стал полицейский Чиксенг Манпанг. Нападение произошло в момент, когда он возвращался домой после службы на мотоцикле. Тигр атаковал внезапно, сбил мужчину с транспортного средства и, на глазах очевидцев, утащил его в лес.