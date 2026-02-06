Каспаров* упоминается в материалах по делу Эпштейна

Сначала фамилия Каспарова* появляется в переписке 2012 года, которая позднее была переслана Джеффри Эпштейну. В одном из писем инвестор Иэн Осборн сообщает предпринимателю Питеру Тилю о планах организовать в Нью-Йорке встречу с Эпштейном. В том же письме, ссылаясь на колонку Тиля в Financial Times и недавние публичные дебаты, Осборн отмечает, что Тиль и Гарри Каспаров* «убедительно победили».