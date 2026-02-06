Ричмонд
В Белгороде при ракетном ударе была повреждена инфраструктура

Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, в результате которого зафиксированы перебои в работе коммунальных систем.

Источник: Аргументы и факты

Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, в результате которого зафиксированы повреждения городской инфраструктуры и перебои в работе коммунальных систем. Об этом мэр города Валентин Демидов написал в своем Telegram-канале, отметив, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

По его данным, в отдельных районах города возникли сбои в подаче электроэнергии, тепла и воды. Масштаб разрушений уточняется, а специалисты продолжают оценивать состояние объектов и сетей после удара.

Городские службы и энергетики приступили к восстановительным работам, действуя по отработанным схемам реагирования. На местах задействованы оперативные подразделения, которые занимаются ликвидацией последствий и восстановлением нормальной работы инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что пять человек получили ранения в результате удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Ровеньках в ЛНР.

