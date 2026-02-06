Судно на воздушной подушке загорелось на Байкале

К месту происхождения незамедлительно выехали силы и средства МЧС России: две автоцистерны и шесть пожарных. К моменту прибытия первого подразделения пламенем была полностью охвачена вся конструкция судна. Спасателям потребовалось около десяти минут, чтобы справиться с открытым огнем на площади 15 квадратных метров.