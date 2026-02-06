Судно на воздушной подушке загорелось на Байкале

Сегодня утром, около 8:00, в пожарную службу посёлка Листвянка поступило сообщение о возгорании судна на воздушной подушке «Хивус» на улице Лазо.
К месту происхождения незамедлительно выехали силы и средства МЧС России: две автоцистерны и шесть пожарных. К моменту прибытия первого подразделения пламенем была полностью охвачена вся конструкция судна. Спасателям потребовалось около десяти минут, чтобы справиться с открытым огнем на площади 15 квадратных метров.
Как пояснил владелец «Хивуса», утром он запустил двигатель и ненадолго отошел. Внезапный хлопок и последующее возгорание заставили его немедленно вызвать пожарных.
Предварительная версия причины пожара — техническая неисправность, а именно разгерметизация топливной системы.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.