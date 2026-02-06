Полицейских арестовали по делу о пытках и гибели человека в российском городе

По версии следствия, 10 октября 2025 года полицейские проводили обыск в одном из домов Якутска. В ходе мероприятий они получили сведения о возможной причастности мужчины к незаконному обороту наркотиков. После этого потерпевшего доставили в отдел полиции, где к нему применяли насилие с целью получения признательных показаний.