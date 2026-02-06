Полицейских арестовали по делу о пытках и гибели человека в российском городе

В Якутске суд заключил под стражу пятерых сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий, повлекшем гибель человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Саха (Якутия).
Фигурантами уголовного дела стали пять оперуполномоченных отделения уголовного розыска отдела полиции № 3 МУ МВД России «Якутское». Следствие инкриминирует им превышение полномочий, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также превышение должностных полномочий с применением пытки.
По версии следствия, 10 октября 2025 года полицейские проводили обыск в одном из домов Якутска. В ходе мероприятий они получили сведения о возможной причастности мужчины к незаконному обороту наркотиков. После этого потерпевшего доставили в отдел полиции, где к нему применяли насилие с целью получения признательных показаний.
Через девять дней, 19 октября 2025 года, мужчина скончался в республиканской больнице № 2. Согласно материалам дела, причиной смерти стали телесные повреждения, полученные в результате противоправных действий.
Защита настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Однако суд пришел к выводу о необходимости изоляции обвиняемых. Все пятеро заключены под стражу сроком на 1 месяц и 19 суток — до 21 марта 2026 года.
Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
В МВД по Республике Саха (Якутия) сообщили, что нарушения были выявлены сотрудниками собственной безопасности совместно с региональным управлением ФСБ. В ведомстве назначена служебная проверка, материалы переданы в следственные органы. В случае подтверждения вины полицейские будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности.
