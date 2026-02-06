Ричмонд
В Омске будут судить банду, промышлявшую в сфере автобизнеса

Четверых омичей обвиняют мошенничестве и подделке идентификационных номеров транспортного средства.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. Они обвиняются по статьям «Мошенничество» и «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».

«По версии следствия, в октябре 2021 года, два местных жителя приобрели автомобиль “Toyota Camry”, ранее похищенный в г. Новосибирске, и находящийся в розыске, а также получили информацию об аналогичном автомобиле, находящемся во владении постороннего гражданина. Используя полученные сведения, обвиняемые организовали изготовление поддельных документов и государственного регистрационного знака, а также изменили идентификационный номер автомобиля, т.е. создали так называемый автомобиль “двойник”, который продали по объявлению иногороднему покупателю за 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении омской прокуратуры.

Также в ведомстве уточнили, что обвиняемые омичи в течение года, по аналогичной схеме, похитили денежные средства у двух граждан на общую сумму 3,2 млн рублей. В мае 2025 года участники преступной группы были задержаны сотрудниками полиции при попытке продажи еще двух автомобилей. Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.