В Омске будут судить банду, промышлявшую в сфере автобизнеса

«По версии следствия, в октябре 2021 года, два местных жителя приобрели автомобиль “Toyota Camry”, ранее похищенный в г. Новосибирске, и находящийся в розыске, а также получили информацию об аналогичном автомобиле, находящемся во владении постороннего гражданина. Используя полученные сведения, обвиняемые организовали изготовление поддельных документов и государственного регистрационного знака, а также изменили идентификационный номер автомобиля, т.е. создали так называемый автомобиль “двойник”, который продали по объявлению иногороднему покупателю за 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении омской прокуратуры.