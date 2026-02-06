«Оранжевая фигура»: в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна

«Согласно недавно обнародованным документам Министерства юстиции, следователи, изучавшие записи с камер видеонаблюдения, сделанные в ночь смерти Джеффри Эпштейна, заметили оранжевую фигуру, поднимающуюся по лестнице к изолированному, запертому ярусу, где находилась его камера, примерно в 22:39 9 августа 2019 года», — говорится в материале.
В журнале наблюдений столичного исправительного центра указан некий силуэт оранжевого цвета, который поднимается по лестнице. Минюст предполагает, что это может быть заключенным с сопровождением.
«В журнале ФБР нечеткое изображение описывается как “возможно, заключенный”», — говорится в материале.
В отчете генерального инспектора указано, что это офицер, несущий оранжевое белье или постельное белье, отмеченный в итоговом отчете как «неопознанный сотрудник исправительных учреждений».
СBS News отмечает, что эпизод с «оранжевой фигурой» неподалеку от камеры Эпштейна ранее не был известен.
Неделю назад замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении обнародования информации по делу скандально известного финансиста. Общий объем раскрытых данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.