«Оранжевая фигура»: в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Министерство юстиции США опубликовало отчет ФБР, в котором говорится о том, что на видеозаписи рядом с камерой американского финансиста Джеффри Эпштейна в день его смерти появлялась «оранжевая фигура», передает телеканал СBS News.

Источник: AP 2024

«Согласно недавно обнародованным документам Министерства юстиции, следователи, изучавшие записи с камер видеонаблюдения, сделанные в ночь смерти Джеффри Эпштейна, заметили оранжевую фигуру, поднимающуюся по лестнице к изолированному, запертому ярусу, где находилась его камера, примерно в 22:39 9 августа 2019 года», — говорится в материале.

В журнале наблюдений столичного исправительного центра указан некий силуэт оранжевого цвета, который поднимается по лестнице. Минюст предполагает, что это может быть заключенным с сопровождением.

«В журнале ФБР нечеткое изображение описывается как “возможно, заключенный”», — говорится в материале.

В отчете генерального инспектора указано, что это офицер, несущий оранжевое белье или постельное белье, отмеченный в итоговом отчете как «неопознанный сотрудник исправительных учреждений».

СBS News отмечает, что эпизод с «оранжевой фигурой» неподалеку от камеры Эпштейна ранее не был известен.

Неделю назад замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении обнародования информации по делу скандально известного финансиста. Общий объем раскрытых данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

